Dopo la Tigre, la Capra . C’è lo zoo in fuga dal bel mondo della velocità , su due sci e su due ruote. Prima la Brignone , subito dopo Marquez . Uno-due alla mascella del grande sport, ma faremmo meglio a dire del costume e dello spettacolo, da mandarci tutti quanti al tappeto. Se poi anche Sinner va per le lunghe, si capisce bene in che razza di periodo ci siamo cacciati , a livello di miti e venerazione popolare .

Marquez chiude all’improvviso, con un cartello a scena muta, questo è il mio ultimo Gran premio, numero uno anche per stile e sobrietà, ma prima ancora per coraggio e forza, perché l’addio pesa tanto più è pesante la rinuncia, in questo caso altissima, due anni di sontuoso contratto con la Ducati. Ma niente, non ci sono discussioni, siamo davanti a un fuoriclasse assoluto sulla moto, adeguatamente sostenuto a livello di spessore umano. Il resto sono dicerie da tifo più o meno rispettoso e più o meno becero, perché qui in Italia siamo subito pronti a ricordargli le carognate in pista ai danni della povera gioia il nostro Valentino, benché come in tutte le liti solitamente i torti vadano equamente suddivisi al cinquanta e cinquanta. E comunque. Tutti in piedi per il fenomeno che scende di sella nel momento di massimo splendore, la conquista del decimo titolo, ottavo in MotoGp, cioè con i carati del campione più campione di sempre.

Ancora più umana e suggestiva la motivazione: cominciavo ad avvertire la paura, non sarebbe più il Marquez che conoscete. Tenero, lui. Umanissimo, lui. Sembra quasi uno di noi, che dopo aver tamponato in circonvallazione abbiamo paura a ritirare fuori la moto dal box. Eppure. Da parte sua, una montagna di pezze giustificative: chi se le scorda quelle foto terribili della sua spalla mutilata, chi si scorda l’enormità dell’impresa di quest’anno, metà stagione a rincorrere e metà a stravincere con una riscossa storica, fino al trionfo iridato con una gara d’anticipo.

Improvvisamente, the end. È come se la moto di colpo scalasse una marcia. Se perdesse velocità. La grande combriccola del MotoGp resta capobranco, senza cane alfa, senza il pezzo pregiato della collezione. Marquez è l’unico essere umano che non si offenderebbe se Sgarbi lo chiamasse Capra: lo sappiamo, in inglese l’animale è Goat, così l’hanno definito per la sua tenacia e la sua irruenza, ma a forza di trionfi e trofei è passato il doppiosenso dell’acronimo Goat, come Greatest Of All Time, il più grande di tutti i tempi. Prova tu a offenderti per un epiteto del genere. Comunque, niente di più vero e di più meritato.

Numeri a parte, dichiaratamente indiscutibili, se ne va il più grande per un sacco di altri motivi. Per come ha saputo riprendersi dopo incidenti spaventosi e menomazioni fisiche disumane. Per come passava da una moto all’altra con una disinvoltura sconcertante, suscitando l’impressione che anche se gli avessero messo un calorifero su due ruote sotto al sedere avrebbe dominato comunque. E soprattutto per quel modo di guidare, feroce eppure elegante, spericolato eppure acrobatico, rilasciando sempre l’immagine di un pezzo solo tra sé e la moto. Poi certo, come nasconderlo, per quella rivalità avvelenata col mito nostro, il Valentino inizialmente anche mito suo. Ancora oggi, mentre ce li ritroviamo ormai tutti e due ex, stiamo a litigare per stabilire chi avesse ragione. Sinceramente, tutta fatica inutile. Ringraziamoli in blocco, l’uno e l’altro, perché le rivalità come questa sono il vero sapore dello sport. Saranno pure vent’anni di veleni e rancori, di carognate e colpi bassi: ma presto ci accorgeremo che resteranno per sempre vent’anni irripetibili e indimenticabili, al dolce sapore della nostalgia.