Incredibie episodio poco prima del via della gara sprint di Valnecia. A pochi secondi dal via la moto di Marc Marquez è andata a fuoco e lo spagnolo è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia sulla griglia di partenza, dove partiva dalla prima fila. Come mostrano le immagini tv la moto di Marquez, che proprio ieri ha annunciato il suo ritiro, è stata avvlta da una densa coltre di fumo. Il via della mini gara è stato ritardato.