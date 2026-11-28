Che paura per Marquez: la sua Ducati va in fiamme a Valencia! Attimi di panico prima della Sprint
Incredibie episodio poco prima del via della gara sprint di Valnecia. A pochi secondi dal via la moto di Marc Marquez è andata a fuoco e lo spagnolo è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia sulla griglia di partenza, dove partiva dalla prima fila. Come mostrano le immagini tv la moto di Marquez, che proprio ieri ha annunciato il suo ritiro, è stata avvlta da una densa coltre di fumo. Il via della mini gara è stato ritardato.
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