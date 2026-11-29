Si corre in Spagna l'ultima gara del Motomondiale 2026 , che vede già Marc Marquez sicuro del titolo nella classe MotoGp. Il teatro della sfida conclusiva della stagione è Valencia per l'ormai tradizionale Gran Premio della Comunità Valenciana , in calendario dal 1999. Marquez, oltre alla corona mondiale, celebra il suo addio alle corse, annunciato nei giorni scorsi. Nel frattempo il weekend è iniziato all'insegna dell'Aprilia di Marco Bezzecchi, che ha fatto sua la gara sprint e la pole position in vista della corsa di oggi.

Gp di Valencia: orario, come vederlo in televisione e in streaming

Il Gran Premio della Comunità Valenciana inizierà alle ore 14, per la classe MotoGp, sul circuito Ricardo Tormo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno (201) e, in streaming, su Now o attraverso l'app SkyGo. La corsa sarà poi trasmessa in chiaro, in differita, dalle 17 su Tv8. La gara della Moto3 è invece iniziata alle 11 mentre quella della Moto 2 inizierà alle 12.15.