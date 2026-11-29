MotoGp a Valencia, come vedere in tv e in streaming l'ultima gara del Mondiale
Si corre in Spagna l'ultima gara del Motomondiale 2026, che vede già Marc Marquez sicuro del titolo nella classe MotoGp. Il teatro della sfida conclusiva della stagione è Valencia per l'ormai tradizionale Gran Premio della Comunità Valenciana, in calendario dal 1999. Marquez, oltre alla corona mondiale, celebra il suo addio alle corse, annunciato nei giorni scorsi. Nel frattempo il weekend è iniziato all'insegna dell'Aprilia di Marco Bezzecchi, che ha fatto sua la gara sprint e la pole position in vista della corsa di oggi.
Gp di Valencia: orario, come vederlo in televisione e in streaming
Il Gran Premio della Comunità Valenciana inizierà alle ore 14, per la classe MotoGp, sul circuito Ricardo Tormo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno (201) e, in streaming, su Now o attraverso l'app SkyGo. La corsa sarà poi trasmessa in chiaro, in differita, dalle 17 su Tv8. La gara della Moto3 è invece iniziata alle 11 mentre quella della Moto 2 inizierà alle 12.15.
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