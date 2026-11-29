Sono ore complicate per la famiglia Marquez. Ieri (sabato), poco prima dello start della Sprint, la Ducati di Marc ha preso fuoco obbligando il pilota spagnolo ad abbandonare la griglia di partenza e a scontare due long lap penalty, rovinando così la sua mini gara (ha chiuso tredicesimo, fuori dalla zona punti). Oggi, invece, il fratello Alex è stato trasportato d'urgenza in ospedale per un "grave broncospasmo" , ovvero un'infiammazione bronchiale. Non correrà il GP di Valencia in programma oggi pomeriggio alle 14. Questo il comunicato del Team Gresini: "Álex Márquez salterà l'ultimo GP della stagione. È stato trasportato d'urgenza all'Ospedale 9 de Octubre a causa di un grave broncospasmo".

La notte complicata di Alex Marquez e il trasporto in ospedale

Come riferisce il quotidiano spagnolo "Marca", Alex Marquez ha passato una notte complicata con la febbre a 40, tanto che è dovuta intervenire un'ambulanza per prelevarlo dal motorhome dove dormiva per trasportarlo all'ospedale di Valencia. Il due volte campione è stato visitato sul circuito di Valencia dal dottor Ángel Charte, responsabile dei servizi medici della MotoGP, che gli ha diagnosticato un broncospasmo. Era tutto il fine settimana che Alex non stava bene, aveva già annullato diversi impegni (tra cui l'incontro con i media venerdì) il giorno stesso in cui il fratello aveva annunciato il suo ritiro.

I controlli e il dubbio per il test pre-stagionale con la KTM

Nelle prossime ore, sottolinea ancora Marca, si sottoporrà ad ulteriori esami presso il centro medico di Valencia per accertare se si tratti o meno di polmonite. Sicuramente, però, salterà la gara di domenica ed è anche in dubbio la sua partecipazione al primo test pre-stagionale del 2027, in programma martedì, dove il pilota di Lleida dovrebbe correre con la KTM, la sua nuova squadra.