Gp Valencia, l'ultimo acuto è di Raul Fernandez. Marc Marquez saluta le piste con un secondo posto
Cala il sipario sulla stagione del Motomondiale 2026, che rappresenterà per sempre uno spartiacque nella storia della MotoGP. Il ritiro dell'ultimo dei grandi campioni, aprirà la corsa tra i tantissimi aspiranti al trono, anche se all'orizzonte non si scorge l'ombra di un erede di Marc Marquez. Che saluta le piste con un onorevole secondo posto, alle spalle del bravissimo Raul Fernandez, e con un podio tutto iberico a Valencia, completato da uno dei possibili rampolli, il giovane Pedro Acosta.
Raul Fernandez regala all'Aprilia il titolo Costruttori
Sorpasso al terzo giro e fuga per la vittoria per Raul Fernandez, che vince da dominatore il Gp di Valencia, regalando all'Aprilia il suo primo titolo Costruttori. Per l'ultima recita si accontenta del secondo posto Marc Marquez, che avrà comunque modo di festeggiare nelle prossime ore. Terzo posto per Acosta, davanti agli antagonisti di Marc per il titolo iridato: quarto Bezzecchi, quinto Martin.
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