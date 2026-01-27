Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 27 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Non perdere Motosprint n.4: il poster della nuova Ducati MotoGP

Non perdere Motosprint n.4: il poster della nuova Ducati MotoGP

Dal 27 gennaio, è in edicola il numero 4 di Motosprint, un’uscita speciale pensata per tutti gli appassionati della MotoGP e delle grandi corse su due ruote
1 min

Da oggi, 27 gennaio, è in edicola il numero 4 di Motosprint, un’uscita speciale pensata per tutti gli appassionati della MotoGP e delle grandi corse su due ruote. All’interno, il poster della Ducati MotoGP di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Un vero pezzo da collezione che, all’alba del nuovo campionato e dell’attesa sfida mondiale, celebra il DNA racing Ducati e la sua ambizione di vertice in MotoGP.
Corri in edicola e non perdere Motosprint n.4.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pista

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS