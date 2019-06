Superbike, Bautista domina a Jerez: "Vittoria speciale"

JEREZ - "Dopo aver visto com'erano andate le prove mi aspettavo una gara più serrata. In questa pista, con queste condizioni e con queste temperature, mi aspettavo una gara più combattuta. Avendo un buon passo in prova non è scontato riuscire a mantenere lo stesso ritmo in gara. Per fortuna sono riuscito ad essere veloce, soprattutto negli ultimi giri. Ho visto il distacco aumentava sempre di più allora ho deciso di spingere". Alvaro Bautista commenta così la vittoria di Jerez, la 12esima della stagione. Lo spagnolo ha dominato Gara 1 con grande stile portandosi a casa un'altra vittoria in quella che è la sua stagione d'esordio nel Campionato del mondo Superbike 2019.

© LAPRESSE

Vittoria con dedica

"Sono molto contento perché sono il primo pilota spagnolo a vincere a Jerez nel WorldSBK - ha detto ancora Bautista - ed è speciale riuscirci davanti a tutta la mia famiglia, ai miei amici, al mio fan club e a tutte le persone che mi sostengono. Certo, è stata una gara speciale anche per me e voglio dedicarla a mio nonno che è venuto a mancare pochi giorni fa. Deve avermi mandato molte energie dal cielo, per cui - ha concluso - questa vittoria è per lui".