SBK Misano, Rea in SuperPole

MISANO - Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) si è imposto su tutti al Misano World Circuit Marco Simoncelli, centrando la Tissot Superpole del Campionato del mondo MOTUL FIM Superbike in una pista dove la Kawasaki ha dominato negli ultimi anni. A seguirlo c'è Sandro Cortese (GRT Yamaha WorldSBK), prima Yamaha e primo pilota indipendente al traguardo, mentre Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) chiude la prima fila. Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK) apre la seconda fila, mancando la prima per appena 50 millesimi. L'inglese vuole riscattarsi dopo il fine settimana difficile di Jerez e a Misano cercherà di recuperare i punti persi. Il leader della classifica generale, Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) è quinto, dopo un venerdì e un sabato mattina nei quali non ha brillato ma cercherà di recuperare delle posizioni in vista di Gara 1. Chiude in sesta piazza Leon Haslam a 0.619 dal compagno di box e poleman.

Gara 1 in salita per Melandri

Apre la terza fila Michael Ruben Rinaldi (BARNI Racing Team) dopo due giorni di test che, pur essendosi svolti in condizioni diverse rispetto a quelle della gara, hanno permesso al romagnolo di ottenere dati utili in vista delle gare di casa. In via eccezionale, in questo fine settimana, Rinaldi avrà un compagno di squadra, il collaudatore Ducati Michele Pirro che lo segue insieme a Chaz Davies a completare la terza fila. Il giovane Toprak Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing) chiude la top 10 centrando la sua miglior qualificazione nella Tissot Superpole.

Il campione casalingo, Marco Melandri (GRT Yamaha WorldSBK) avrà una Gara 1 in salita visto che scatterà dalla tredicesima casella, mentre Samuele Cavalieri (Motocorsa Racing) è quindicesimo.

Van der Mark in ospedale

Purtroppo Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Team) è costretto a rinunciare al Pata Riviera di Rimini Round dopo un highside al termine della seconda sessione di libere. Secondo i primi esami, il vincitore di Gara 2 a Jerez ha riportato diverse lesioni nell'impatto, oltre alla commozione celebrale, si è fratturato una costola nel lato destro e il polso destro.