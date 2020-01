Sbk, Cortese al posto di Camier nei test privati

ROMA - Leon Camier (Barni Racing Team) dovrà attendere alcuni altri giorni prima di tornare in pista dopo l’operazione. Il team ha annunciato che il pilota non farà parte della due giorni di test privati in programma mercoledì e giovedì prossimi sulla pista di Jerez. Al suo posto ci sarà il Campione del Mondo Supersport 2018 Sandro Cortese che non ha ancora una moto per il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2020 dopo la grande stagione scorsa in cui era all’esordio.

Verso Phillip Island

Barni Racing ha anche confermato che Cortese viaggerà con la squadra verso il successivo test in programma a Portimao il 26 e 27 gennaio. Camier sarà rivalutato nei giorni che precederanno il test per stabilire se sarà in grado di scendere in pista senza rischiare di aggravare la situazione della sua spalla: in caso dovesse farcela tornerà in azione nei test ufficiali in programma tra un mese a Phillip Island.