Sbk, Jonathan Rea: "Variazioni al calendario? Fantastico terminare la stagione a Misano"

ROMA - "È ottimo sapere che sia il WorldSBK che i circuiti stiano lavorando intensamente per cercare di affrontare nel miglior modo possibile questo periodo di incertezza in modo da trovare nuove date". Così il pilota della Kawasaki Racing Team WorldSBK, Jonathan Rea, commenta le variazioni al calendario del Campionato del Mondo 2020 che hanno portato al posticipo dei Round di Aragon e Misano e alla cancellazione di Imola. "Dobbiamo prendere - aggiunge il cinque volte campione del mondo - questo calendario aggiornato con un pizzico di sale. Non possiamo fare altro che seguire l’evoluzione del virus in tutto il mondo per avere la certezza che affrontare viaggi internazionali sia assolutamente privo di rischi. Sarebbe fantastico terminare la stagione a Misano dato che ho un grande rapporto con i tifosi italiani e anche considerando che è un circuito davvero bello".