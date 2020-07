Gp Spagna, Baz con la Yamaha domina le prime libere

JEREZ – Il francese Loris Baz, con la Yamaha Ten Kate, è il più veloce al termine della prima sessione di Prove Libere sul circuito di Jerez per il secondo Round del Mondiale Superbike. Appena mezzo secondo separa i primi dieci e con quattro Case in appena due decimi.

Ducati quarta e quinta

Baz, nonostante un problema tecnico alla curva 1, ha preceduto il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing) di 62 millesimi. Chiude il podio lo spagnolo Alvaro Bautista con la Honda. Scott Redding, con la Ducati ufficiale ha concluso la sessione con il quarto tempo davanti al suo compagno di squadra Chaz Davies.

Sesto crono per Toprak Razgatlioglu, in sella alla Yamaha ufficiale, che si mette alle spalle il compagno di box Michael van der Mark. L’olandese fa meglio di circa quattro centesimi rispetto a Leon Haslam, sulla Honda HRC che precede di soli 3 millesimi Alex Lowes. La Top Ten è chiusa da un’altra Yamaha, quella dello Junior Team di Garrett Gerloff.

Marco Melandri, al suo ritorno in SBK, chiude in dodicesima posizione in azione con la Ducati del team Barni Racing.