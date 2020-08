Sbk, Portogallo: Rea domina e vince Gara 1

PORTIMAO - Jonathan Rea domina e vince con cinque secondi di vantaggio Gara 1 all’Autodromo Internacional do Algarve, a Portiamo, in Portogallo, riaprendo la sfida in ottica titolo mondiale. Rea si è preso, così, la miglior rivincita dopo la prestazione deludente di domenica scorsa quando in Gara 2 a Jerez ha chiuso solo al sesto posto.

Razgatlioglu secondo, terzo van der Mark

Una gara dominata da Rea, con Toprak Razgatlioglu solo secondo, a cinque secondi dal campione del mondo, ma che è riuscito a staccare di quasi due secondi il suo compagno di squadra in casa PATA Yamaha Michael van der Mark. Quarto Alex Lowes, poi Michael Ruben Rinaldi e Loris Baz. Ha chiuso, invece, diciassettesimo Marco Melandri sulla Ducati del Barni Racing Team.