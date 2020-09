Sbk, GP Teruel: Rea da record, sua la Superpole

ROMA - Jonathan Rea ha centrato una pole position record al termine della Superpole in vista del GP del Teruel, quinto round della Superbike 2020 di Superbike. Il campione del mondo è stato l’unico a girare sotto l’1’49” mettendo a segno un 1’48''767 che gli permetterà di partire davanti a tutti. Per il pilota della Kawasaki si tratta della 26/a pole position in carriera nel WorldSBK. Accanto a lui l'italiano Michael Ruben Rinaldi e Scott Redding con il terzo tempo per un assalto Ducati al campione Kawasaki.

Barrier e Van der Mark discutono

Sykes conquista la seconda fila insieme alle Honda di Bautista ed Haslam, Razgatlioglu e Davies aprono la terza con Baz. Decimo tempo per Caricasulo che partirà dalla quarta fila con al su fianco Van der Mark e Scheib. Tredicesimo Gerloff, 17° Melandri, 20° Ferrari. Discussioni in pista tra Barrier e Van der Mark, brutta scena con anche una carenata tra i due.