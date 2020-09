GP Catalogna: Gara 2 dominata da Davies e la Ducati

BARCELLONA – Chaz Davies si prende Gara 2 del Round di Catalogna del mondiale di Superbike vincendo di forza con la sua Ducati numero 7. Il pilota inglese, che non trionfava da oltre un anno quando si impose in Gara 2 a Laguna Seca, ha la meglio sulle due Yamaha di Van Der Mark e Gerloff. Il campione del mondo Jonathan Rea, Kawasaki, chiude in quarta posizione e allunga ancora, in classifica, su Scott Redding che, sempre con la Ducati, termina sesto ed è ora staccato di 51 punti dal leader iridato.

Bene la BMW

Si leva una bella soddisfazione la BMW che piazza entrambi i suoi piloti in Top Ten: Sykes finisce quinto mentre Laverty settimo. Tra i primi dieci anche Lowes, Haslam e Baz.