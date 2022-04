MotoAmerica Superbike: Danilo Petrucci debutta con una vittoria

ROMA - Non poteva augurarsi un esordio migliore Danilo Petrucci, che al debutto nel MotoAmerica Superbike ha conquistato una fantastica vittoria. Il pilota italiano si è infatti imposto in Gara 1 al Circuit of the Americas di Austin, primo appuntamento della stagione 2022. Scattato dalla prima fila, all’inizio Petrucci ha un po’ faticato, scivolando al quinto posto. Tuttavia, con il passare dei giri ha risalito la china e, una volta agguantata la prima posizione, non l’ha più mollata fino alla vittoria finale.