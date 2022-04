Superbike, Assen 2022: programma, orari e diretta tv

ROMA - La Superbike fa tappa in Olanda per il secondo appuntamento della stagione 2022. Sul circuito di Assen, riflettori puntati su Alvaro Bautista che ha trionfato in Spagna in due gare su tre. Si parte nella giornata di venerdì 22 aprile dalle 10:30 con la prima sessione di prove libere, per poi avvicinarsi alla domenica con gara-2 che chiuderà il programma. La copertura televisiva della tappa è garantita integralmente da Sky Sport MotoGp (canale 208 del telecomando di Sky), mentre su TV8 sarà possibile seguire in differita gara-1, la Superpole Race e gara-2. La Superbike sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.