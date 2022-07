Superbike, Razgatlioglu: "Ora sono tornato quello del 2021"

ROMA - Toprak Razgatlioglu si prende il grande slam nella tappa inglese della Superbike e si avvicina in classifica al duo Bautista-Rea . Il turco sembra aver ritrovato lo smalto dello scorso anno, quando strappò il titolo al britannico, e questo si evince anche dalle sue parole, riportate da "Motorsport": "Quest’anno - afferma il turco - non abbiamo iniziato bene, ma questo weekend siamo riusciti a conquistare tre vittorie. Sono molto felice, voglio ringraziare il mio team per il lavoro incredibile che ha fatto. Ora mi sento come il Toprak dello scorso anno . Mi piace questo stile e sono molto contento di questo".

Le sensazioni di Razgatlioglu

Gara 1, Superpole Race e Gara 2: Razgatlioglu cannibalizza Donington e riacquista fiducia per il resto della stagione. "In Gara 2 - dice il campione del mondo in carica - sapevo che Johnny fosse dietro di me, ho solo aspettato e cercato di conservare la gomma posteriore. Quando ho visto che sulla lavagna che avevo tre decimi di vantaggio ho iniziato a spingere. Sono molto felice della vittoria di oggi". "Il vero Toprak è tornato, ora vedremo le prossime gare. Il campionato è ancora lungo, ci sono molte gare e dobbiamo continuare a lottare. Sono più vicino, non so quanti punti ho, mi sto solo concentrando sul lavoro. Ragiono solo gara per gara", ha concluso Razgatlioglu, che ora punta la tappa in Repubblica Ceca sul circuito di Most.