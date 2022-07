Superbike, Repubblica Ceca: Bautista si prende gara-1

MOST - Alvaro Bautista conquista gara-1 del round in Repubblica Ceca per quello che riguarda la Superbike. Lo spagnolo con la Ducati Panigale si è messo davanti a tutti dopo la superpole ottenuta qualche ora prima dalla Kawasaki di Jonathan Rea, sceso in quarta posizione. Rimane in seconda piazza invece Toprak Razgatlioglu (Yamaha), a precedere il britannico Scott Redding. Quinto, sesto e settimo posto per gli italiani Axel Bassani, Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi.