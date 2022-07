Superbike, Repubblica Ceca: Razgatlioglu trionfa in gara-2

MOST – Toprak Razgatlioglu conquista gara-2 del round in Repubblica Ceca per quello che riguarda la Superbike. Il turco della Yamaha concede il bis dopo aver ottenuto la Superpole Race in mattinata. Secondo posto per Alvaro Bautista, vincitore di gara-1, che sfiora la doppietta. Completa il podio Jonathan Rea con la Kawasaki. Quarto il britannico Scott Redding, davanti agli italiani Axel Bassani e Andrea Locatelli. Undicesimo Roberto Tamburini, costretto al ritiro invece Michael Ruben Rinaldi.