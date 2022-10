Superbike, Razgatlioglu: "Mi piace Portimao, ho bisogno di vincere"

ROMA - Vincere per lottare ancora per il titolo. E' questo l'unico obiettivo per Toprak Razgatlioglu , che a quattro gare dalla fine del mondiale Superbike deve recuperare 59 punti su Alvaro Bautista , reduce dalla tripletta di Barcellona, partendo dal Gp del Portogallo. "Mi piace molto correre a Portimão – spiega il turco – ma sappiamo come anche Johnny è molto forte qui. All’inizio di quest’anno abbiamo fatto un test qui, davvero molto positivo, con un ottimo tempo sul giro, circa 1’39.6".

"A Barcellona è stato difficile"

Razgatlioglu deve assolutamente essere in grado di lottare per la vittoria, pensando gara dopo gara. "Quest'anno tutti sono più veloci in pista, quindi dovremmo esserlo più degli altri per vincere. Spero in una bella sfida, ma soprattutto ho bisogno di lottare ancora per la vittoria. A Barcellona non è stato facile, quindi ricerco le stesse sensazioni di Donington o Magny-Cours, ma ora concentriamoci gara per gara”, conclude il pilota Yamaha.