Superbike: Jonathan Rea nominato membro dell'Impero Britannico

Le parole di Rea

"È una grande sorpresa ed un enorme privilegio ricevere questa onorificenza - ha affermato Rea -, fin da piccolo sognavo di diventare un campione del mondo di motociclismo e ho realizzato questo sogno. Venire da un piccolo Paese come l’Irlanda del Nord e ricevere un’onorificenza come questa come riconoscimento dei miei successi nelle corse è davvero bello. Condividere la stessa onorificenza di Joey, che ha raggiunto tanti traguardi nel motociclismo, significa anche molto".