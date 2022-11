Superbike: Bautista vince il titolo alla domenica in Indonesia se... Le combinazioni

ROMA - Alvaro Bautista vede vicino il traguardo del Mondiale di Superbike. Dopo il secondo posto in gara-1 della tappa in Indonesia, penultima stagionale prima del gran finale in Australia, lo spagnolo della Ducati gode di un vantaggio di 77 punti su Toprak Razgatlioglu, vincitore della prima sfida a Mandalika e in grado di mantenere accese le (poche) speranze di rimonta. Bautista infatti, nella Superpole Race e in gara-2 in programma domenica, avrà nuovamente la chance di chiudere il discorso, a patto di ottenere un determinato risultato.