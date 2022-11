SBK, Petrucci sempre più vicino alla Ducati

ROMA - Danilo Petrucci è ormai prossimo all'approdo al mondiale Superbike con il Barni Racing Team Ducati . Per l'italiano, come conferma il direttore sportivo Paolo Ciabatti erano due le opzioni. "Continuare con il team Warhorse HSBK negli Stati Uniti o firmare per Barni Racing nel mondiale Superbike. Petrucci aveva due offerte sul tavolo - ha sottolineato Ciabatti a Speedweek - la squadra ha più bisogno di lui negli States, ma questa è una decisione che deve prendere solo il ragazzo".

La decisione di Petrucci

L'approdo al Barni Racing Team Ducati potrebbe essere una scelta coraggiosa, in linea con il personaggio, meno remunerativa dal punto di vista economico ma in cui sembra aver inciso anche la sicurezza delle piste negli Stati Uniti, criticata più volte da Petrucci. "I circuiti del WRC sono più sicuri, il che è importante per Danilo - conclude Ciabatti - e gareggiare negli States significa trascorrere molto tempo lì. Si può volare avanti e indietro, ma non è l'ideale".