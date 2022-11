Australian Superbike, Miller quarto in Gara 2 all’ultima in Ducati

ADELAIDE – Jack Miller ha scelto la sua Australia per salutare definitivamente la Ducati, visto il suo imminente passaggio in KTM. Il pilota è sceso in pista in occasione del round conclusivo dell’Australian Superbike e, anche se il suo weekend non è stato dei migliori, si è comunque potuto congedare dal team di Borgo Panigale con un sorriso. Miller è stato vittima di una caduta nella giornata di venerdì ed è stato poi costretto al ritiro in Gara 1. Si è però riscattato in gara 2, chiudendo quarto, ad un passo dal podio, dopo esser stato anche al comando per cinque giri.