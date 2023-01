Superbike, dubbio numero per Bautista: chiesto aiuto ai fan

ROMA - Alvaro Bautista si prepara alla stagione 2023 sognando il bis. Lo spagnolo, appena rientrato in Ducati, ha vinto il primo titolo della propria carriera in Superbike, conquistando ben 16 Gran Premi nel 2022. Numeri che stanno facendo riflettere lo spagnolo se tenere il fortunato 19 o se passare al numero 1, riservato al campione in carica. Una decisione per cui il campione in carica ha chiesto aiuto ai suoi fan su Twitter attraverso un sondaggio.