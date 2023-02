Superbike: Ducati e Bautista da record nei test di Portimao

ROMA - Alvaro Bautista e Ducati protagonisti del day-2 ai test della Superbike a Portimao. Il campione in carica, impegnato nel day-2 di prove sulla pista portoghese, ha fatto segnare il miglior tempo fermando il cronometro su 1:39.035 sulla sua Panigale V4, ottenendo anche il nuovo record della pista in Superbike, dietro di soli tre decimi dal crono ottenuto da Pecco Bagnaia nel 2021 ma in MotoGP. A 9 millesimi dallo spagnolo c'è la Kawasaki di Jonathan Rea, mentre in terza piazza troviamo l'altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi.