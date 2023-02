Superbike, Bautista primo nei test di Phillip Island: la classifica combinata

ROMA - La seconda giornata di prove a Phillip Island ha chiuso il programma dei test della Superbike in vista dell'inizio della nuova stagione: il più veloce nella classifica combinata è stato Alvaro Bautista. Lo spagnolo della Ducati, vincitore del titolo dello scorso anno, ha chiuso con il tempo di 1:30.272, fatto registrare nelle FP3. Da sottolineare anche la costanza del compagno di scuderia Michael Rinaldi, che ha chiuso in 1:30.501, terzo tempo in combinata dietro a un ottimo Andrea Locatelli, su Yamaha (a +0.072 da Bautista). Appena giù dal podio virtuale della classifica combinata dei due giorni di test, in appena 65 millesimi, ecco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) e Dominique Aegerter (Yamaha). Fuori dalla top-10 (undicesimo), invece, Danilo Petrucci, in 1:31.351 come miglior tempo nelle quattro sessioni. Venerdì 24 febbraio, il via al primo weekend di gara, sempre a Phillip Island.