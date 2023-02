Superbike, Bautista: "La miglior preseason di sempre, sono pronto per GP Phillip Island"

ROMA - "Sono felice perché abbiamo una buon moto su cui mi sono sentito bene fin dal primo momento, non abbiamo dovuto fare grandi cambiamenti perché mi adattassi, siamo stati subito veloci e continui. Penso che questa sia stata una delle mie migliori preseason di sempre , perché mi sento forte: quando ho voluto fare il tempo veloce l’ho fatto, e quando ho cercato il ritmo sono riuscito a trovarlo. Sento che è tutto sotto controllo, quindi sono felice ". Così Alvaro Bautista , ai microfoni della Superbike , al termine della seconda e ultima finestra di test ufficiali di Superbike a Phillip Island , a pochi giorni dal via al campionato, sempre sull'iconico tracciato australiano . Il campione iridato in carica, primo nella classifica combinata, ha poi aggiunto: "Oggi eravamo concentrati più sul feeling con la moto. Ieri abbiamo provato il setup e oggi lo abbiamo mantenuto perché mi era piaciuto. Ci siamo poi concentrati sulle gomme, soprattutto in vista della gara. Sono contento, perché ho avuto un buon passo e un buon feeling con la moto: siamo pronti per il weekend".

"Razgatlioglu e Rea saranno lì per il titolo"

Se l'azione dei test ha restituito un Bautista ancora in ottima forma, c'è da segnalare anche l'apparente crescita di concorrenza, anche oltre i "soliti" Razgatlioglu e Rea: "Toprak e Jonathan saranno lì per il titolo, e anche Michael Rinaldi ha tenuto un ottimo livello nella preseason: vedremo se riuscirà a mantenerlo in gara. Anche Andrea Locatelli è molto forte, soprattutto qui a Phillip Island. Ma non dimentichiamo le altre Yamaha, come Remy Gardner e Dominique Aegerter. Mi aspetto molta lotta davanti, sarà più difficile dell’anno scorso", ha analizzato l'iberico.

I risultati del weekend passeranno anche per la scelta degli pneumatici; a riguardo, Bautista ha concluso: "Per le gare lunghe non penso ci saranno molte opzioni: per il mio stile preferisco una gomma più morbida, che però in confronto alle gomme standard è più dura. Quindi sarà difficile guidare e avere un buon feeling, ma vale per tutti. Per la Superpole, Pirelli sta pensando di proporre come opzione le SC0. Oggi ho fatto una simulazione di Superpole Race: è andata bene, il tempo sul giro era buono così come la durata delle gomme. Quindi vedremo, perché in vista del weekend dovremo verificare le condizioni meteo e tutto il resto. Abbiamo le idee abbastanza chiare, dobbiamo solo prendere una decisione".