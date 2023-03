Superbike, risultati gara-1 Mandalika: vince Bautista davanti a Razgatlioglu, Rinaldi out

MANDALIKA - La gara-1 di Superbike sul circuito di Mandalika ha visto trionfare ancora una volta Alvaro Bautista e Ducati. Si tratta di una prima volta, sia per la scuderia di Borgo Panigale e sia per il pilota spagnolo, visto che non era mai arrivata la vittoria sul circuito indonesiano, fin qui appannaggio di Toprak Razgatlioglu. Il campione del mondo 2021 della Yamaha è arrivato secondo, dopo essere partito in testa e aver dato spettacolo nella prima parte di gara con il rivale della Rossa. A completare il podio l'altra Yamaha di Andrea Locatelli, che conferma l'ottimo avvio di stagione e il secondo posto in classifica. A seguire un altro italiano, Axel Bassani, che nella seconda parte di gara contiene il calo di prestazioni e protegge il quarto posto, davanti a Danilo Petrucci e Michael van der Mark. Jonathan Rea, quinto in Superpole ma arretrato in ottava posizione al via, si è dovuto accontentare della nona piazza. È durata pochissimi metri, infine, la gara di Michael Rinaldi, caduto in curva 1 del primo giro: le sue condizioni restano da valutare in vista degli impegni della domenica, a causa di un colpo alla testa senza però traumi.