Superbike, Assen 2023: programma, orari e diretta tv

ROMA - Dopo oltre un mese e mezzo di pausa, torna la Superbike sul circuito di Assen, teatro della terza tappa del mondiale. Si riparte dal dominio della Ducati di Alvaro Bautista, che fin qui ha vinto ben cinque delle sei prove disputate, tra gare e Superpole Race; alle sue spalle, però, sono agguerriti Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli per recuperare terreno in sella alle loro Yamaha. Si parte nella giornata di sabato 22 aprile alle ore 11:10 con la Superpole, mentre alle 14 sarà il turno di gara-1; domenica 23 aprile, infine, andranno in scena la Superpole Race alle 11 e gara-2 alle 14. La copertura televisiva della tappa è garantita integralmente da Sky Sport MotoGP (canale 208 del telecomando di Sky), mentre su TV8 sarà possibile seguire gara-1, Superpole Race e gara-2 in diretta. La Superbike sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.