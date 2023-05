Superbike, gara-1 Barcellona: Bautista vince ancora, scontro tra Rinaldi e Bassani

BARCELLONA - Il Gran Premio di Catalogna, quarto appuntamento del mondiale di Superbike, ha visto la vittoria di Alvaro Bautista in gara-1. Lo spagnolo della Ducati, con la quale ha rinnovato il contratto proprio nelle scorse ore, non perde mai la testa della gara, vincendo in solitaria. Alle sue spalle, Toprak Razgatlioglu chiude in seconda posizione, dopo essere riuscito a resistere agli assalti di Jonathan Rea. In casa Ducati, tiene banco il duello senza esclusione di colpi tra Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani: il primo ha acceso la miccia con un'entrata molto al limite sul connazionale, che a sua volta ha risposto con la stessa moneta, abbattendo il compagno di team di Bautista. Bassani è stato quindi punito con un long lap penalty, rimontando fino al quarto posto; ma lo sforzo gli costa caro negli ultimi giri, in cui le gomme cedono ed è costretto a terminare in settima posizione.