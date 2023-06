Superbike, GP Emilia-Romagna: Bautista conquista la Superpole davanti a Razgatlioglu

MISANO - La Superpole del GP di Emilia-Romagna, quinta tappa del mondiale di Superbike, ha visto ancora Alvaro Bautista e la Ducati protagonisti. Lo spagnolo, infatti, in un testa a testa serrato con Toprak Razgatlioglu, è riuscito a conquistare la pole position, la terza di fila dopo Assen e la Catalogna, precedendo proprio il rivale della Yamaha. A chiudere la prima fila è Rinaldi, poi in seconda troviamo Petrucci, Bassani e Rea. La sessione è stata interrotta con ancora 1:45 sul cronometro a causa dello scoppio del motore di Ruiu, con conseguente perdita di olio in pista: un vero peccato perché i tempi stavano scendendo di molto, e avremmo potuto assistere a un finale al cardiopalma.