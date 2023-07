Superbike: Bautista fa doppietta a Donington, Ducati a podio anche con Petrucci

DONINGTON - Un'altra vittoria per Alvaro Bautista, che vince anche gara-2 a Donington nell'appuntamento valevole per il Mondiale 2023 di Superbike. Lo spagnolo della Ducati si riprende la prima piazza dopo aver chiuso la Superpole Race dietro a Toprak Razgatlioglu, secondo in gara-2. C'è un'altra moto di Borgo Panigale, quella del team Barni guidata da un super Danilo Petrucci, che chiude terzo davanti Scott Redding e Jonathan Rea. Il distacco accumulato in classifica da Bautista ammonta ora a poco meno di 100 punti.