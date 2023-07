Superbike: a Imola Bautista vince gara-1 davanti a Razgatlioglu e Rea

IMOLA - Va ad Alvaro Bautista la vittoria di gara-1 nella tappa di Imola, appuntamento del campionato 2023 di Superbike. Il ducatista, partito dalla terza casella in griglia, rimonta fino alla testa e ottiene la diciassettesima vittoria della stagione in corso, dove al momento si trova a +98 su Razgatlioglu. Proprio Toprak, il più veloce nella Superpole, chiude in seconda piazza davanti alla Kawasaki di Jonathan Rea. Al quarto posto c'è Andrea Locatelli, seguito dalle tre Ducati di Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci e Axel Bassani.