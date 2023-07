Superbike, gara 2 Imola: vince Razgatlioglu, caduta per Bautista

IMOLA - Toprak Razgatlioglu fa sua gara 2 nella tappa di Imola, valevole per il campionato di Superbike. Una domenica perfetta per il pilota della Yamaha, che sfrutta una caduta nel primissimo giro del leader Alvaro Bautista per firmare una doppietta dopo il successo in Superpole Race. Lotta fino alla fine Axel Bassani, che si deve accontentare del secondo posto davanti al cannibale Jonathan Rea. Ai piedi del podio c'è la Yamaha di Andrea Locatelli in quarta posizione davanti alla Ducati di Michael Ruben Rinaldi.