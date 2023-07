Superbike, gara-1 Repubblica Ceca: prima vittoria per Rea, Razgatlioglu 2°, Bautista 12°

MOST - Spettacolo ed emozioni in gara-1 del Gran Premio di Repubblica Ceca di Superbike, dove Jonathan Rea conquista la prima vittoria stagionale. Il pilota britannico è tra quelli che hanno da subito scelto la mescola giusta, l'intermedia, su una pista bagnata che però è andata via via asciugandosi, evitandogli il bisogno di fermarsi ai box per cambiare gomme. Stesso esito per Toprak Razgatlioglu, 2°, con Danilo Petrucci a completare il podio. Tra coloro che avevano montato la gomma da bagnato, ecco Axel Bassani e Alvaro Bautista, che hanno poi chiuso, rispettivamente, 7° e 12°.