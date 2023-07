Superbike, GP Most: Razgatlioglu batte Rea nella Superpole Race, 3° Bautista

MOST - La Superpole Race del Gran Premio di Repubblica Ceca di Superbike ha visto la vittoria di Toprak Razgatlioglu: il pilota della Yamaha riesce a tener testa a un ritrovato Jonathan Rea, vincitore in gara-1, accorciando ulteriormente in classifica su Alvaro Bautista. Il campione del mondo della Ducati, comunque, ha rimediato alla grande a un sabato negativo, rimontando dalla 14° posizione fino al podio di stamattina. Per questo motivo, ora, sale l'attesa per gara-2 di oggi pomeriggio, con il via previsto alle 14:00.