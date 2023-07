Superbike, Bautista vince gara-2 a Most davanti a Petrucci: Razgatioglu a terra nel finale

MOST - La gara-2 del Gran Premio di Repubblica Ceca di Superbike vede il ritorno alla vittoria di Alvaro Bautista: dopo una lunga battaglia con Toprak Razgatioglu, il campione del mondo della Ducati taglia il traguardo per primo sfruttando la caduta proprio del turco, a pochi giri dalla fine. Alle sue spalle, ecco un ottimo Danilo Petrucci, che dopo una lunga rimonta scattata a metà gara, riesce ad avere la meglio su Jonathan Rea proprio all'ultima curva. Appena giù dal podio Axel Bassani, sempre in rimonta: il giovane italiano, infatti, era partito davanti e aveva conquistato la testa della corsa, ma nel duello con Bautista ha commesso un errore facendo un'escursione sulla ghiaia, rientrando in 12° posizione.