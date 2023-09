Superbike, GP Aragon: Rinaldi vince gara-1, poi Razgatlioglu e Rea. Doppia caduta Bautista

ARAGON - È Michael Ruben Rinaldi a vincere gara-1 ad Aragon, valida per il campionato di Superbike. L'italiano torna a vincere due anni dopo l'ultima volta, grazie a una splendida rimonta dalla quinta posizione. Rinaldi, che lascerà spazio a Bulega in Ducati nel 2024, ha preceduto Toprak Razgatlioglu, che a sua volta ha avuto la meglio nel finale su Jonathan Rea. Rimane a secco Alvaro Bautista, protagonista di una doppia caduta: la prima al quinto giro, quando era in testa alla corsa, e la seconda all'ultimo passaggio, quando però era già fuori dalla zona punti. Ora sono 37 i punti di differenza tra Bautista e Razgatlioglu in classifica.