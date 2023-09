Superbike, GP Portogallo: a Rea la Superpole, Bautista 5° dietro a Razgatlioglu

PORTIMAO - Jonathan Rea si conferma specialista del Gran Premio del Portogallo e conquista la Superpole di Portimao per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni. Il penultimo appuntamento della stagione di Superbike vede l'acuto del britannico, seguito da Lowes e Locatelli (prossimo compagno di Rea in Yamaha), mentre i due contendenti per il titolo, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, aprono una seconda fila completata da Lecuona. Solo 13° Michael Ruben Rinaldi, che si è visto cancellare il secondo crono a causa della bandiera gialla causata dalla caduta di Vierge.