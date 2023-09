Superbike, Bautista vince gara-1 a Portimao. Ducati vince titolo costruttori

PORTIMAO - Gara-1 del Gran Premio del Portogallo di Superbike ha visto il trionfo di Alvaro Bautista e della Ducati, che si aggiudica il titolo costruttori con cinque gare di anticipo. Lo spagnolo si è aggiudicato la vittoria con un arrivo in solitaria, dopo aver dovuto combattere con Razgatlioglu nella prima parte, con il turco che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto. Completa il podio Rea, che non è riuscito a confermarsi dopo il primo posto nella Superpole. Giù dal podio Gerloff, davanti a Lowes e Gardner; dodicesimo Petrucci, mentre Rinaldi si è dovuto ritirare per un problema tecnico.