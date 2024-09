SBK, a Cremona sarà spettacolo per il mondiale delle derivate

Dopo aver corso a Misano nel mese di giugno, il mondiale Superbike tornerà ad ospitare un round in Italia nel fine settimana del 20-22 settembre in quella che sarà una novità assoluta per il campionato: il circuito di Cremona . Le derivate di serie torneranno così in Lombardia ad undici anni di distanza dall'ultima gara andata in scena a Monza, per quella che sarà la prima di cinque edizioni su uno dei tracciati più moderni dell'intero calendario.

Per arrivare pronti ad un appuntamento così importante sono stati tanti i lavori effettuati negli ultimi mesi, come ci ha spiegato Alessandro Canevarolo, Amministratore del Cremona Circuit: “Abbiamo svolto, e stiamo svolgendo tutt'ora, tantissimi lavori, condensando in appena otto mesi ciò che solitamente verrebbe fatto in un biennio – ha detto, evidenziando anche le peculiarità della pista e le modifiche fatte – abbiamo modificato l'ultimo settore per renderlo adeguato alle caratteristiche delle Superbike. Mentre prima si trattava della sezione più criticata da chi viene a girare da noi, ora è molto apprezzata e presenta anche un dislivello importante che, per certi versi, ricorda quello del Cavatappi di Laguna Seca con tanto di ingresso cieco nell'ultima curva. Anche agli stessi piloti della Superbike è piaciuto, visto che si aspettavano quasi un grosso kartodromo, mentre hanno trovato un circuito completo, vario e in cui si raggiungono velocità massime oltre i 310 km/h”.

Il pubblico come parte integrante dell'evento

Inoltre, gli appassionati – attesi in gran numero visto che, come detto, si tratterà di una novità – saranno parte integrante dell'evento. Oltre alla consueta possibilità di entrare nel paddock e vedere da vicino i protagonisti della SBK, godranno infatti di una posizione privilegiata, come spiegato dallo stesso Canevarolo: “Gli spettatori che verranno ad assistere alle gare avranno l'opportunità di vedere gran parte della pista da ogni tribuna, potendosi così immergere a 360 gradi nell'atmosfera racing che si vivrà nel corso di un weekend così importante per noi e per il nostro circuito”.

Per quanto riguarda i biglietti, sono già disponibili per l'acquisto tramite la piattaforma TicketOne a questo link, o direttamente qui, dal sito del mondiale Superbike. Chiaramente, per godersi al meglio l'esperienza della SBK il nostro consiglio è quello di accedere al paddock, vero e proprio valore aggiunto del campionato con il Paddock Show e ampie possibilità di incontrare i piloti.