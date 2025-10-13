Scintille tra Iannone e Razgatlioglu: botta e risposta al veleno in Superbike

Dopo le polemiche esplose al termine di Gara-2, Andrea Iannone ha deciso di rompere il silenzio e rispondere direttamente a Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco della BMW, infatti, aveva puntato il dito contro il portacolori del team Go Eleven, accusandolo di aver fatto una partenza anticipata e di aver esagerato nella bagarre nei primi giri della corsa. "Perché ha contrattaccato anche se aveva una penalità da scontare? Ah già, è pilota Ducati. Ha fatto un bel lavoro, con Bulega non l'avrebbe fatto, anche se un cruscotto che segnala la penalità sono sicuro che ce l'abbia", aveva dichiarato infastidito Ratzagatlioglu al termine della gara, riferendosi a Iannone (e in parte ad Andrea Locatelli, finito anch'egli nel mirino del turco per alcune manovre considerate troppo aggressive).
La risposta di Iannone: "Mai comprometterei la mia gara per danneggiare un mio avversario"
L'ex pilota Moto GP non ha tardato a replicare attraverso i propri canali social, respingendo con fermezza le accuse e difendendo la propria condotta di gara. "Caro Toprak, sei un pilota molto forte, intelligente e talentuso. Ho grande rispetto di te e del tuo team. Voglio mettere solo in chiaro una cosa: vado in pista per dare il massimo, esattamente come fai tu. È da pazzi pensare che io possa incappare in una partenza anticipata di proposito solo con l'intento di danneggiarti. Non lo farei mai, non comprometterei mai la mia gara per aiutare qualcuno rovinando la mia", ha scritto Iannone su Instagram. Il pilota abbruzzese ha poi concluso con un messaggio distensivo: "Andiamo entrambi in pista con gli stessi obiettivi. In bocca al lupo, ci vediamo a Jerez". Un tentativo di chiudere la polemica, anche se l'eco delle dichiarazioni del campione del mondo in carica promette di accompagnare il paddock fino al prossimo round spagnolo.