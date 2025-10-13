Scintille tra Iannone e Razgatlioglu: botta e risposta al veleno in Superbike

Dopo le polemiche esplose al termine di Gara-2, Andrea Iannone ha deciso di rompere il silenzio e rispondere direttamente a Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco della BMW, infatti, aveva puntato il dito contro il portacolori del team Go Eleven, accusandolo di aver fatto una partenza anticipata e di aver esagerato nella bagarre nei primi giri della corsa. "Perché ha contrattaccato anche se aveva una penalità da scontare? Ah già, è pilota Ducati. Ha fatto un bel lavoro, con Bulega non l'avrebbe fatto, anche se un cruscotto che segnala la penalità sono sicuro che ce l'abbia", aveva dichiarato infastidito Ratzagatlioglu al termine della gara, riferendosi a Iannone (e in parte ad Andrea Locatelli, finito anch'egli nel mirino del turco per alcune manovre considerate troppo aggressive).