Sbk, Razgatlioglu campione del Mondo per la terza volta
E sono tre per Toprak Razgatlioglu, che si laurea ancora una volta campione del Mondo di Superbike, la seconda consecutiva in sella alla BMW. Il modo migliore per "El Turco" di concludere la sua esperienza nel WorldSBK, prima di affrontare una nuova avventura, passando alla MotoGP.
Onore delle armi a Bulega, che ci ha provato
A contendere il titolo a Razgatlioglu è stato fino alla fine Nicolò Bulega, che ha dominato il weekend di Jerez, chiudendo a soli 13 punti dal vincitore. Dopo il contatto durante la Superpole Race, con il ducatista che aveva letteralmente buttato fuori il turco, gara-2 era diventata decisiva, ma Razgatliogu si è tenuto alla larga dai guai, evitando duelli rusticani e accontentandosi del terzo posto alle spalle di Bulega e Bautista, portando a casa i punti necessari per blindare il tris iridato.