Sbk, Razgatlioglu campione del Mondo per la terza volta

Onore delle armi a Bulega, che ci ha provato

A contendere il titolo a Razgatlioglu è stato fino alla fine Nicolò Bulega, che ha dominato il weekend di Jerez, chiudendo a soli 13 punti dal vincitore. Dopo il contatto durante la Superpole Race, con il ducatista che aveva letteralmente buttato fuori il turco, gara-2 era diventata decisiva, ma Razgatliogu si è tenuto alla larga dai guai, evitando duelli rusticani e accontentandosi del terzo posto alle spalle di Bulega e Bautista, portando a casa i punti necessari per blindare il tris iridato.