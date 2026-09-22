Superbike Cremona, Bulega può diventare campione: tutti gli orari e come vedere le gare

Fresco di ufficialità del passaggio in MotoGP con il team Pertamina Enduro VR46, Nicolò Bulega è ormai ad un passo dal trionfo in Superbike. Il pilota Aruba Racing-Ducati si appresta a concludere una stagione storica, avendo conquistato il gradino più alto del podio 26 volte su 27, accumulando un vantaggio di 146 punti sul secondo classificato, nonchè compagno di squadra, Iker Leucona. Il pilota emiliano potrebbe dunque chiudere in casa un cerchio pressocchè perfetto: basterà che in Gara 1 conquisti 15 punti sul compagno di scuderia, che dovrebbe arrivare sesto o peggio, per diventare campione. Se invece Bulega arrivasse secondo occorrerebbe che lo spagnolo concludesse dall'undicesimo posto in giù. Nel bilancio complessivo del weekend basterebbero 3 punti conquistati sul valenciano tra Gara 1 e la Super Pole Race per alzare il trofeo.