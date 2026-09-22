Superbike Cremona, Bulega può diventare campione: tutti gli orari e come vedere le gare
Fresco di ufficialità del passaggio in MotoGP con il team Pertamina Enduro VR46, Nicolò Bulega è ormai ad un passo dal trionfo in Superbike. Il pilota Aruba Racing-Ducati si appresta a concludere una stagione storica, avendo conquistato il gradino più alto del podio 26 volte su 27, accumulando un vantaggio di 146 punti sul secondo classificato, nonchè compagno di squadra, Iker Leucona. Il pilota emiliano potrebbe dunque chiudere in casa un cerchio pressocchè perfetto: basterà che in Gara 1 conquisti 15 punti sul compagno di scuderia, che dovrebbe arrivare sesto o peggio, per diventare campione. Se invece Bulega arrivasse secondo occorrerebbe che lo spagnolo concludesse dall'undicesimo posto in giù. Nel bilancio complessivo del weekend basterebbero 3 punti conquistati sul valenciano tra Gara 1 e la Super Pole Race per alzare il trofeo.
Gp di Cremona: orari e come vedere il match-point di Bulega
Venerdì 25 settembre 2026
10:20 WorldSBK Prove Libere 1 (in diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su Now)
15:00 WorldSBK Prove Libere 2 (in diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su Now)
Sabato 26 settembre 2026
9:40 WorldSBK Prove Libere 3 (in diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su Now)
11:15 WorldSBK Tissot Superpole (in diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su Now)
15:30 WorldSBK Gara 1 - 23 giri (in diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su Now ed in differita su TV8 alle 18:45)
Domenica 26 settembre 2026
11:10 WorldSBK Tissot Superpole Race - 10 giri (in diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su Now ed in differita su TV8 alle 14.40)
15:30 WorldSBK Gara 2 - 23 giri (in diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su Now ed in chiaro su TV8)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS