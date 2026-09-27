Bulega campione del mondo Superbike: trionfo Ducati 14 anni dopo Biaggi

Bulega fa festa: “È una figata pazzesca”

Un traguardo che completa la rinascita sportiva di un pilota considerato fin da giovanissimo uno dei grandi talenti del motociclismo italiano. Dopo l'esordio in Moto3, l'ingresso nel team VR46 e il passaggio in Moto2, Bulega ha attraversato stagioni complicate prima di rilanciarsi con Ducati tra Supersport e Superbike. “È una figata pazzesca”, ha commentato Bulega dopo il titolo. “Il successo non può riassumersi con l'ultimo anno, è il risultato di anni di lavoro. Con la Ducati abbiamo fatto bene gli ultimi cinque anni. E sono il primo italiano a vincere il mondiale con la Ducati”. Anche Max Biaggi ha celebrato il passaggio di consegne, sottolineando il valore di vedere nuovamente un italiano campione del mondo 14 anni dopo il suo ultimo titolo. Per Bulega, intanto, il futuro è già tracciato: nel 2027 debutterà in MotoGP come pilota ufficiale del team VR46, coronando un altro grande obiettivo della sua carriera.