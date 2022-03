Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale, ecco quanto costa

Alfa Romeo dà il via alle vendite della Tonale con l’ Edizione Speciale , una versione di lancio ordinabile sia in concessionaria, sia sul sito Alfa Romeo dedicato. Con questo allestimento, la vettura è offerta con il propulsore ibrido 1.5 benzina da 130 cavalli, una ricca dotazione di serie e prezzo di lancio di 39.000 euro .

Edizione Speciale, dotazioni al top

A rende unica la Tonale in questa configurazione sono, a primo impatto, i dettagli dedicati all’estetica. Non mancano, infatti, i cerchi in lega da 20” che mettono in bella mostra le pinze rosse Brembo, i fari adattivi full LED e i cristalli posteriori oscurati, oltre al portellone automatico “hands free” e al sistema keyless. Ma è stato curato anche l’allestimento dell’abitacolo con l’offerta inclusa del volante sportivo in pelle, i bilancieri del cambio in alluminio, lo schermo touch da 10,25” con infotainment compatibile compatibile con Apple CaPlay e Android Auto e sistema di ricarica wireless del proprio smartphone. Sulla multimedialità di bordo è giusto spendere due parole in più perché la Tonale, oltre ad essere la prima vettura dotata di certificato digitale NFT, ha il nuovo software, basato su Android, con connettività 4G e aggiornabile “Over the Air”.

A completare la lista degli optional ci sono gli ADAS di secondo livello a garantire sicurezza e comfort.

Listino a partire da 39mila euro

Per la Tonale Edizione Speciale, l’Alfa Romeo ha preparato due offerte finanziare specifiche. FCA Bank offre il finanziamento dei 39.000 euro del prezzo di listino con 11.560 euro di anticipo e 36 rate da 299 euro al mese. Alla scadenza del contratto, il cliente può sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla. Altrimenti si può optare per il noleggio a lungo termine e con la formula Noleggio Chiaro di Leasys che offre la copertura RCA, l’assistenza stradale, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni e il servizio di infomobilità I-Care. In più, con Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. L’offerta presenta un canone mensile a partire da 389 euro e un anticipo di 14.500 euro. La formula include 36 mesi e 30.000 km.

Tonale, quando arrivano le altre versioni

Attesa per maggio, invece, l’Edizione Speciale della Tonale in versione 160 cv ibrida.