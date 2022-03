Arabia Saudita: Aseel Al Hamad e Abbi Pulling prime donne su una F1 a Riyad

ROMA - Aseel Al Hamad e Abbi Pulling sfrecciano sulla Alpine E20 con motore V8 per le strade della capitale dell’Arabia Saudita, Riyad. Un evento che la scuderia francese ha allestito per celebrare il proprio impegno contro la discriminazione di genere, un tema complicato in un paese come l'Arabia Saudita. Ora, però, la rappresentante dell'Arabia Saudita presso la Commissione Donne nel Motorsport della FIA e la pilota dell'academy Alpine si lanciano per le strade di Riyad col fine di incentivare l'istruzione e la formazione delle donne negli sport motoristici in Arabia Saudita. Sono le prime donne a salire su una macchina di Formula 1 in terra saudita.