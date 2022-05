Roma, scala Trinità dei Monti in Maserati ma si schianta rompendo la gradinata

Una bravata finita male, probabilmente incentivata da una bevuta di troppo, che ha distrutto alcuni gradini della scalinata, inaugurata da papa Benedetto XIII nel 1725 e realizzata da Francesco De Sanctis. Fortunatamente il pronto intervento delle forze dell'ordine e l'aiuto del personale della Sovrintendenza Capitolina hanno permesso l'immedita riparazione dei danni provocati dall'auto, che aveva mandato in frantumi alcune gradinate nello schianto.

Sgommate, schianto e fuga nella notte

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, resa possibile anche grazie alla presenza di telecamere di sorveglianza, l'uomo, proveniente dall'Est Europa, è sceso da via Sistina al volante di una Maserati, noleggiata in Italia ma recante targa svizzera. Dalle immagini in possesso dei Vigili si vede l'automobilista a metà della Scalinata di Trinità dei Monti che resta bloccato sui gradini, nonostante alcuni passanti provino ad aiutarlo a fare manovra. Accanto a lui, fuori dall'abitacolo, c'è una ragazza visibilmente adirata che inveisce con quello che sembra presumibilmente un suo amico, e che chiama il carro attrezzi. Dopo vari tentativi in retromarcia però l'uomo riesce a liberare la vettura, sgommare e fuggire via nella notte.

Pagherà anche la riparazione degli scalini

Un errore che è costato caro all'automobilista, che è stato individuato dagli agenti della Polizia Locale, I Gruppo Trevi: oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato, gli verranno addebitati i costi per la riparazione della scalinata. Nel frattempo la zona danneggiata è stata transennata davanti ai turisti increduli per l'accaduto. Se pensava di replicare una scena di un film, sicuramente gli è andata malissimo.

