Inter, da Perisic a Skriniar: quali sono le auto dei vincitori della Coppa Italia?

Notte di festeggiamenti per l’Inter di Simone Inzaghi, che ieri sera, mercoledì 11 maggio, ha conquistato alla sua “pazza” maniera l’ottava Coppa Italia contro la Juventus sul campo dell’Olimpico di Roma. Sugli scudi Ivan Perisic, autore di una doppietta che nei tempi supplementari ha sancito il 4-2 finale sui bianconeri, in vantaggio per 2-1 fino a 10’ dalla fine dei novanta minuti. Grande gioia per Lautaro e compagni, che pure in caso di sconfitta avrebbero potuto parzialmente consolarsi con i bolidi gelosamente custoditi nei propri garage.